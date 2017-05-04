王乙康：政治投选的意外结果反映国家须正视的社会问题

去年美国总统大选和英国脱欧公投的结果令许多人大跌眼镜，教育部长（高等教育及技能）王乙康认为，这类出乎意料的改变并不一定是政治局面的“颠覆”，而是反映了国人对生活的不满以及社会阶层间的不信任，因此这两方面都是国家须正视的问题。

王乙康前天（2日）到瑞士进行四天的工作访问，他今天出席在当地举行的第47届圣加伦研讨会（St. Gallen Symposium），并在会上发表上述看法。

此次研讨会的主题为“颠覆性的两难”（The dilemma of disruption），旨在探讨颠覆性科技乃至国际趋势对社会的影响。

王乙康在全体会议环节与瑞士联邦经济事务、教育及研究部长施奈德阿曼（Johann N. Schneider-Ammann）和丹麦外交部长安诺斯·萨缪尔森（Anders Samuelsen）就“颠覆世界中的政治”（Politics in a disrupted world）的课题展开了近一小时的讨论。

王乙康以英国前首相温斯顿·丘吉尔（Winston Churchill ）在1945年意外败选等例子，指令人惊讶的政治结果早已存在，因此不宜把这类现象与当今热议的“颠覆性”画上等号。

他说：“我们要意识到的是，这类意外结果的背后其实有酝酿已久的社会因素，才会造成政治系统的改变。”

他认为，国家应做到的是不断改善人民的生活，确保人们有工作且工资能不断增长，也要在不同社会阶层间建立信任。

王乙康也提到，在颠覆性科技崛起的背景下，教育须转型的必要性。

他指出，虽然教育的重视一直是亚洲文化的特点，但许多新加坡家长较重视的是学术文凭。他认为，我国应学习瑞士等欧洲国家的教育制度，更重视技能的培训，为年轻国人开启更多就业途经。

“现在许多信息和知识都能在网上搜寻，但技能和经验却只能通过实践来积累，并不能在网上搜得。”

在答复一名与会者的提问时，王乙康强调，教育制度与经济结构必须对接，以避免大学生人数过多引来增多粥少而失业率上升的问题。

“就如在新加坡，我们把大学生的比率定在30%至40%，而且他们当中的失业率极低。至于其他的（年轻国人），我们则培养他们到不同的业界领域任职。当然，新加坡是小国，因此可能较容易落实这样的政策。”

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