王乙康：本地高等教育学府不会合并

（联合早报网讯）本地逐渐下降的生育率虽会导致高等学府学生人数减少，但教育部并没有合并工艺教育学院、理工学院或公立大学的打算。

教育部长（高等教育及技能）王乙康本月2日到瑞士进行四天的工作访问，昨晚在当地接受本地媒体访问时透露以上消息。

教育部上个月宣布，鉴于我国生育率过去20年持续下降，导致学生人数逐年减少，当局将在2019年合并28所学校。这一轮合并首次影响初级学院，共有八所初院合并为四所。

王乙康说，初级学院的合并使一些人质问理工学院是否将面对同样“命运”，但他指当局并没有这方面的打算，因为工教院、理工学院和大学的情况有别于中小学与初级学院。

有三所校舍的工教院每年收生人数为约1万5000人、五所理工学院今年的收生预计约2万4500人，而五所公立大学目前的收生则有1万9000人。

王乙康解释，高等学府的收生人数到2025年可能减少10%至15%，但由于学府的数量较少，各自仍能保持一定的“临界规模”（critical mass），因此没有合并的必要，就算将来增设第六所公立大学——新跃社科大学（Singapore University of Social Sciences，简称SUSS）情况也不变。

对于跃大与目前已有社会科学系的大学是否有重叠性的提问，王乙康指出，跃大将延续前身为私立大学的特长，既主要为想兼职接受大学教育的学生服务，有别于现有公立大学。

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