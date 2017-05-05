推行智能保健远程复健服务 我国展开两年试验

我国展开两年的智能保健远程复健服务的试验。符合条件的病患今后可选择在家里随时进行复健运动，节省前往医院或复健中心的时间和费用。

中风、骨折、下肢截肢、患上肩周炎或网球肘（Tennis Elbow）等病患可经由治疗师评估后，加入这项试验。

这项试验由卫生部拨款资助，已于今年2月至本月间，陆续在全国职工总会保健合作社、触爱家居护理服务和广惠肇留医院推行，目前共有11名病患受惠。

试验最迟在在今年底扩大，分阶段于10家公共医院和医疗机构推行，预计在明年底让1000名病患受惠。

这包括宏茂桥太和观医院、樟宜综合医院、家户基金、邱德拔医院、新加坡国立大学医院、黄廷方综合医院、仁慈医院、盛康保健旗下的亚历山大医院、SPD（前称体障人士协会）、陈笃生医院和义顺社区医院。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长徐芳达说：“智能保健远程复健将为本地进行复健治疗的方式带来改革。这为病人提供更好地便利、节省费用，以及达到更好复健效果。治疗师和提供复健的业者，也能从提升生产力方面受惠。”

在治疗期间，每一名病患将以租借方式，获得一台平板电脑、颈部和手脚感应器各一只，以及一个平板电脑架。

平板电脑设有“智能保健远程复健”（Smart Health TeleRehab）的应用软件，分为治疗师和病人的系统。

治疗师可预设复健运动，病患会穿戴感应器，跟着示范录像进行复健运动。复健过程会被录下来，之后再跟感应器收集的数据上传回给治疗师，由他进行分析。

远程智能保健复健是三项推展至全国的远程医疗方案的第二项，第一项为上月正式推行的远程视讯医疗咨询。这些方案有助于医疗护理从医院带入社区。

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