职总幼乐园与国家艺术理事会合作 为幼童推出艺术教育试验计划

职总幼乐园与国家艺术理事会合作在榜鹅一所幼乐园分校推出学前教育艺术教育试验计划,让受过艺术训练的老师将艺术元素融入平时的课堂内容,希望从小就开始培养孩子的创意。

名为“透过艺术进行更全面的教育“(Holistic Education through the ARTS",简称heARTS)计划自去年7月起在榜鹅埃奇菲尔坪(Edgefield Plains)第119座多层停车场五楼的职总幼乐园(My First Skool)分校以试验模式展开。

这也是国家艺术理事会首次与学前教育机构合作推出专为学前教育孩童而设艺术教育计划。

目前,上述职总幼乐园分校共有195名两个月至六岁的孩童,以及30名教师。

在试验计划下,这所分校特别设计并打造有利于艺术教育和学习的空间,以及展示孩童作品的展示厅。

国家艺术理事会也特别挑选了受过学前教育训练的艺术家为上述分校的老师提供艺术训练。

艺术家导师和他们指导的学前教育老师会一起制定教学计划和课程中的艺术内容,提升孩子的学习体验。

试验开始至今,已有24名学前教育教师接受训练。

除了训练教师,heARTS计划也希望家长能参与,透过为孩子和家长特设的工作坊,让家长学习可以和孩子一起进行的艺术活动。

幼童的学费不会因为上述计划试验的推出而有所增加。

教育部长(学校)黄志明今午就为这家进行heARTS计划试验的职总幼乐园分校主持了正式开幕礼,并在充满音乐和艺术气息的空间内与家长和幼童一起上工作坊。

heARTS计划试验将一直进行到2019年。在全岛有129间分校的职总幼乐园和国家艺术理事会将在试验结束后进行检讨,探讨如何更好地在更多的职总幼乐园分校推出。

