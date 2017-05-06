两名男子涉冒充警员骗走5万元 今早被控

（联合早报网讯）两名台湾籍男子涉嫌冒充警员诈骗约5万元，昨天遭警方逮捕后，今早被控上法庭。

警方发文告说，两名男子的年龄分别为22岁和32岁。

本月3日（星期三），警方接到三起涉及冒充警员行骗的报案。案件中，受害者接到自称是警员的电话，指他们因犯下洗黑钱和诈骗罪遭警方调查。这些电话随后被转接给声称是国外警员的陌生人。

一名27岁的受害者指，对方要她通过链接，登录一个类似执法机构的电子服务网页。她按照指示在网站上输入了自己的银行资料，并向假冒者透露网络银行连接器（dongle）的一次性密码（OTP）。受害人后来发现户头在她不知情的情况下遭人非法登录，约5万元被转入另两名陌生人的银行户头。

另外，一名21岁和一名24岁受害者受假冒者误导，误信自己的银行户头用于洗黑钱。两人按照对方指示，将存入他们户头的款项取出，再把现金交给其中一名假冒警员的嫌犯。

经过一番调查，刑事侦查局核实了两名嫌犯的身份，并在昨天将他们逮捕。

初步调查显示，嫌犯相信也涉及至少另一起诈骗案。在该起案件中，受害者损失的金额约2万2000元。

两名嫌犯今早被控上法庭。不诚实接收赃物的罪名一旦成立，可判坐牢长达五年，或罚款，或两者兼施。

警方提醒公众，若接到来历不明的电话，不要接听、不要遵照指示汇钱，及避免提供个人及银行资料。如有任何疑问，可拨打警方热线1800-255-0000。如急需警方援助，则可拨打“999”。

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