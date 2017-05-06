妇女执行委员会要与时并进 吸引更多年轻人

为吸引并栽培更多年轻女性从事社区工作，人民协会属下的妇女执委理事会（WIN）将为学生推出“妇女执委理事会－妇女执行委员会”领袖计划，参与妇女执行委员会的志愿工作，策划社区项目。

第一轮计划开放给工艺教育学院学生，学生得投入至少15个小时的社区工作，有10名学生获选。

环境及水源部兼卫生部高级政务部长许连碹博士今天在妇女执行委员会（Women Executive Committee, 简称WEC） 的50周年庆宴会透露这项消息。她也是妇女执委理事会顾问。她致辞时指出，妇女执行委员会要继续顺应社会的改变，推出新的计划或与社区伙伴合作来应对社会需求，支持妇女。她希望，领袖计划让年轻人有机会更深入地了解社区的需要，激发她们对社区工作的热忱。

活动主宾李显龙总理也肯定妇女执行委员会扮演的重要角色。第一个妇女执行委员会成立于1967年，最初成立的目的是让家庭主妇有一技之长。如今，委员会的角色已扩大，包括提供平台让女性回馈社会。

他指出，随着更多女性踏入职场，妇女执行委员会须重朔以迎合今时女性的需求和志向。

本地目前有104个遍布各民众俱乐部的妇女执行委员会。李显龙总理今天也为WEC周年庆纪念书"50 Years of Sugar, Spice and Selfless Sacrifice"主持推介。

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