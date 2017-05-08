中学初院DSA即日起开放申请，工院及工教院EAE下个月起开放报名

（联合早报网讯）中学和初院的直接收生计划即日起开放申请，理工学院和工艺教育学院的提前招生活动，将从下月起开放报名。

教育部发文告指出，今年共有128所学校参与中学直接收生计划，另有18所学校参与初院直接收生计划，有兴趣的学生可到个别学校网站查询申请程序的详情。

根据教育部网站，提供直接收生计划的中学将从7月3日至8月31日为提出申请的学生进行面试和遴选，并发出录取、候补或落选的通知。接到录取或候补通知的学生，可从10月30日至11月3日选择愿意录取他们的的学校。学生可通过网络或填写表格选校。

即使被录取或得到候补资格，学生仍须参加小六离校考试，而且会考成绩须符合所选学校和相关源流的入学标准。最终被录取的学生将于11月底小六会考放榜时，接到通知。

通过中学或初院直接收生计划接受学额的学生将不能在会考成绩放榜后参与中学分配活动或联合招生计划（Joint Admissions Exercise）。他们须到所选学校就读，不能转校以遵守对学校的承诺。

直接收生计划自2004年推出，旨在让学生在会考前凭学术以外的表现申请学额。

所有五所理工学院参与今年的“提前招生活动”（Early Admission Exercise，简称EAE），学生可从6月起留意网站https://eae.polytechnic.edu.sg/，了解详情。

另一方面，学生可从6月21日至28日通过网站 :https://www.ite.edu.sg/wps/portal/intake/提出申请。申请者将在7月3日至8月18日接到录取通知后，他们须在8月28日至31日通过网络系统选择愿意录取他们的的学校。

相关计划的详情可到以下网站查询：

https://www.moe.gov.sg/admissions/direct-admissions/dsa-sec

https://www.moe.gov.sg/admissions/direct-admissions/dsa-jc

https://www.moe.gov.sg/admissions/direct-admissions/eae/

https://www.moe.gov.sg/admissions/direct-admissions/ite-eae/overview/

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