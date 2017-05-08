2017新加坡书展本月底开锣

（联合早报网讯）本月底开锣的第32届新加坡书展将延续并扩大去年的“生活中阅读”主题，除了在展场设立文创区、工作坊等，还会增添“影音区”，让公众免费观赏电影，参与映后座谈会同导演交流，以及聆听现场音乐会，透过音乐和电影吸取文化养分，探索阅读乐趣。

2017新加坡书展将在本月30日举办至6月5日，地点是新达城新加坡国际会议与会展中心401及402展厅。今年除了有多达40家参展商，现场还将举办70场活动，包括座谈会、书籍发行会、工作坊，以及电影放映会和音乐演出。教育部长（高等教育及技能）王乙康将担任本月31日书展开幕仪式的主宾。

新增的影音区是今年书展亮点之一。影音区将书展期间每天免费播放电影，让公众欣赏海内外精彩作品，其中包括台湾《太阳的孩子》及有本地导演陈子谦执导的《想入飞飞2688》等。马来西亚歌手张智成等海外艺人也会现场献唱。UFM100.3电台将在特定时段进行户外现场直播。

另一方面， 书展也邀请数名本地及海外知名作家前来举办座谈会，就文创、写作、电影制作及时政等课题，与民众交流，受邀的包括台湾作家甘耀明、中国作家六六，以及时政评论家杜平等。

主办方今年也邀请小朋友分享自己的梦想，并拍摄成一系列“梦想家”视频，希望唤起大家勇于追梦的赤子之心，以及鼓励人们从阅读中掌握能帮助自己达成目标的知识。

首部视频中，6岁的林善君描述自己想当《星球大战》中的绝地（Jedi）武士，没料到影片中的黑武士（Darth Vader）出现他眼前，两人进行一场趣味互动。

《在生活中阅读》之梦想家系列的视频将陆续上载新加坡书展网站和面簿（www.singaporebookfair.sg,以及www.facebook.com/sgbookfair/)。

2017新加坡书展是由新加坡报业控股华文媒体集团主办。

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