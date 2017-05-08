陈清木向高庭申请澄清保留选举为何从前总统黄金辉计算起

（联合早报网讯）在上届总统选举以微差落败的陈清木医生向高庭提呈申请，希望法庭可阐明为何第一任民选总统是从黄金辉前总统计算起，以致来届总统选举须启动保留选举机制。高庭已接受陈清木的申请。

陈清木医生今午在面簿个人页面撰文说，他在上星期五（5月5日）向最高法院提呈申请，希望法院定夺从前总统黄金辉任期开始计算何时应启动保留选举的做法是否符合宪法中的两项条款。这两项条款阐述保留选举机制的细节。

他说，他将以起诉人身份向总检察长提呈相关文件。这起案件的审前会议定在本月22日（星期一）举行。

高庭发言人受询时证实，高庭已接受陈清木医生入禀的原诉传票（originating summons）以及相关宣誓书和文件，要求澄清有关总统选举（修改）法令第22节条文。

根据这项条文，第一任民选总统从前总统黄金辉任期开始算起。

陈清木于2011年的四角选战中，以微差败给现任总统陈庆炎博士。去年3月，在政府委任宪法委员会检讨改进民选总统制之际，他率先宣布有意参加来届总统选举。

然而，国会在去年11月通过新加坡共和国宪法（修正）法案，其中一项改变为：如果连续五届总统选举，即30年内没有某个种族代表当选总统，第六届选举只保留给该族群竞选。

李显龙总理当时告诉国会，政府听取总检察署的意见，启动保留选举机制的日期应从首位行使民选总统权力的黄金辉任期算起。这么一来，来届总统选举就应保留给马来族候选人。

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