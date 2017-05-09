限制放宽 警犬退休后可住组屋

（联合早报网讯）在执行任务过程中，训犬员与他们所培训的警犬或军事工作犬经常得朝夕相处，双方久而久之也会建立起感情和默契。从下个月起，这些狗儿退休后，训犬员可在一项计划下领养它们，继续照顾他们的“工作伙伴”，让狗儿与自己同住政府组屋，快乐度过晚年。

国家发展部、内政部和国防部今天发表联合文告，宣布试行扩大收养流浪狗计划（Project ADORE）。计划扩展后，新加坡警察部队和民防部队K-9警犬单位，以及新加坡武装部队军事工作犬单位（Military Working Dogs）的训犬员，将能领养退休工作犬，让这些体型比一般流浪狗大的嗅探犬入住政府组屋单位。

目前，住组屋的训犬员并没有这个选项，因为退休工作犬不管是体型或是品种，都不符合建屋发展局规定，也无法达到Project ADORE的标准。

在计划下，组屋居民可领养的狗不能超过50公分高、15公斤重。

不过，接下来训犬员可领养的警犬或军事工作犬品种仍有限制，只能领养拉布拉多犬、英国史宾格犬、可卡犬和波音达猎犬。放宽后的措施将试行一年，国家发展部过后将进行检讨，看是否将其它品种的工作犬也纳入名单中。

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