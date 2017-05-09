三家诊所违例索取社保计划津贴

（联合早报网讯）三家私人诊所涉嫌违例索取社保计划津贴，接获暂停社保计划资格通知。若业者无法在两周内向卫生部提出合理的解释，社保计划资格将被暂停。

这是首次有私人家庭诊所接获社保计划（CHAS）资格暂停通知，去年7月也有两家牙科诊所因违例而被暂停社保计划资格。

卫生部昨天发文告指出，这三家诊所是“勿洛昼夜诊所”（Bedok Day & Night Clinic）、“裕廊昼夜诊所”（Jurong Day & Night Clinic）以及位于克罗士街的“MW医疗中心”（MW Medical Centre）。

该局在进行审计时，发现这三家诊所长期以来多次违例向政府索取CHAS津贴，当中包括为从未进行的看诊和治疗服务索取津贴。

卫生部昨天已向这些诊所发出暂停社保计划资格意向通知（notices of intended suspension），并要求他们在两周内做出回应。若他们无法在期限内为违例行为提供合理解释，CHAS资格将被暂停。

一旦CHAS资格暂停，这些诊所仍可照常营业，但无法再为病患索取CHAS津贴。

卫生部在文告中强调，该局严厉看待这类违例事件，除了暂停两家诊所的CHAS资格，也已将事件交由警方调查，新加坡医药理事会也会对涉案医生展开调查。

卫生部医药总监王建忠副教授说：“卫生部密切留意诊所提交的CHAS津贴申请，大多CHAS计划下的诊所都遵循条例，但出现违例个案时，卫生部会毫不犹豫地采取行动。”

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