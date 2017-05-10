竞争局：奶粉批发加价导致零售价升高

（联合早报网讯）批发价格的加价幅度增高，是导致本地奶粉零售价上涨的主要原因。

新加坡竞争局近期完成一项对本地奶粉各级供应链的市场调查。结果显示，奶粉价格上涨主要是因为批发价格上升，增幅比制造价格的上扬来得更大。

调查显示批发价格上涨，很可能是基于奶粉制造商在宣传与研究和发展方面的大幅度投资。加上本地消费者对奶粉的品牌忠诚度高，以及偏向购买“优质品牌”的喜好，奶粉制造商通过积极营销打造“优质品牌”形象，以此为竞争而把价格推高。

与此同时，奶粉制造商也通过研究和发展来强化“优质品牌”的形象，在产品中加入家长希望孩子食用后可达到某种成效的新成分。这进一步强化消费者对“优质品牌”的概念，给予奶粉制造商提高批发价格的市场力量。

竞争局也观察到，本地超市售卖的平均奶粉价格比许多国家或地区如澳大利亚、美国、日本、韩国、英国等来得高。在竞争局的调查中，唯有香港和中国超市的平均奶粉价格高于新加坡。

根据业界调查和反映，本地消费者在购买奶粉时主要以品牌、营养和食品安全为三大考量。多数家长也选择让婴儿食用在医院出生后最先接触的奶粉品牌，除非有医疗需要，不会随意为孩子更换奶粉品牌。

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