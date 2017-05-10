第57届威尼斯双年展新加坡馆开幕

我国文化、社区及青年部长傅海燕今天为第57届威尼斯双年展新加坡馆主持开幕仪式，她说，双年展是视觉艺术工作者及其技术专家面向全球观众的重要平台，以往参与的艺术家（如2007年的代表Zulkifle Mahmod）借此平台走向国际。

今年新加坡馆展示多元媒体艺术家载昆宁（Zai Kuning，53岁）的装置作品《Dapunta Hyang：知识的传播》。载昆宁与团队七八名成员花了三个星期现场手造一艘长17米、高4米的骨架藤船，想象重构马来古国三佛齐第一个君王Dapunta Hyang的显赫史。

这是载昆宁自2014年以来打造的第五艘，也是最大艘的藤船。载昆宁接受《联合早报》访问时说，限于场地，船只高度仅约两层楼，他的理想是打造五层楼高的藤船。

载昆宁想象这是曾沉没海底，被打捞上来的残破的船只。像是来自7世纪三佛齐王国南海领域，“驶入”也是世界水都的威尼斯。藤船吊着一颗颗蜡封的石头，散落一本本蜡封的书籍，旁边有一幅手绘三佛齐鼎盛期的东南亚版图与一组玛蓉（Mak Yong) 剧团工作者的照片。

新加坡馆展览由国家艺术理事会委约。这是新加坡第八次参展。

傅海燕也会参观受其他机构邀请参展的两名艺术家朱婧（Sarah Choo）和陈丽可（Erika Tan）的装置作品。此外，策展制作人Annie Kwan受邀参加国际策展人会议，呈现本地艺术家Boedi Widjaja和Lynn Lu的作品。（黄向京威尼斯报道）

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