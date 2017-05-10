陈庆炎总统和李显龙总理祝贺韩国新任总统文在寅

（联合早报网讯）陈庆炎总统和李显龙总理今天分别致函韩国新任总统文在寅，祝贺他在此次总统选举中获胜。陈总统也期待文在寅到新加坡访问。

代表共同民主党的文在寅（64岁）昨天成功击败自由民主党候选人洪准杓和国民之党候选人安哲秀，当选第19届韩国总统。

外交部星期三发文告指出，陈庆炎总统和李显龙总理今天分别致函给文在寅。

陈总统在贺函中说，新加坡与韩国在坚实的经济合作，以及密切的人际关系上，建立友好实质的关系。新韩两国在多方面都有密切合作，也在很多重要的国际和区域课题上有相近的看法。

陈总统说，新韩两国从密切的关系中受惠，两国也继续合作，在双边和多边论坛上深化彼此的合作。

陈总统有信心，在文在寅的领导下，新韩两国的合作关系将继续加强。陈总统也祝愿文在寅在这个关键时候，能成功团结韩国人民。

陈总统最后表示，他期待在两国共同同意的时间点上，文在寅会尽早到我国访问。

李总理则在贺函中形容，文在寅胜选反映了韩国人民对文在寅的领导能力以及对国家的愿景投下信任票。

李总理指出，新韩两国面对相似的发展挑战，包括人口老龄化以及有必要展开经济重组等。两国在朝鲜半岛维持和平与无核化，以及开放的国际贸易体制等区域和国际课题上有相近的看法。

文在寅上任后，李总理期待能与文在寅合作，除了扩大和深化双边关系，也强化亚细安与韩国之间的合作关系。李总理期待能在近期内与文在寅会面。

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