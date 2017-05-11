杀害62岁妇女 男子今被判误杀罪成

（联合早报网讯）终日喝得烂醉又不工作的男子不仅突然有钱付房贷，还买了多份礼物送妻子引起怀疑。男子谎称向雇主贷款，妻子于是拖着丈夫一路从新山来到新加坡打算问清楚借钱的事，没料到丈夫却因杀人在关卡被捕。

新加坡籍被告马盖斯沃然（49岁）2013年12月9日早上在义顺第875座组屋杀害妇女坎内（62岁），今天被判误杀罪成。马盖斯沃然案发时和妻子在马来西亚租房住，他曾替坎内的儿子打工，跟坎内一家人相当熟络。

审讯揭露，刚购买新屋的马盖斯沃然急需筹钱支付房款，他案发当日早上从新山来本地找坎内借钱，但被拒。

坎内过后到厕所梳洗，马盖斯沃然趁机溜进睡房找值钱的东西，找打一个装有上万元珠宝的首饰盒，坎内回房时撞见马盖斯沃然拿着她的首饰盒。马盖斯沃然跟着把坎内推倒在地，一手用枕头捂着她的脸，另一手掐她脖子，干案过程长约10分钟。

他事后搭巴士逃回柔佛把首饰当掉，换取2万6300令吉（约8500新元），还了房款后还买了多份礼物送妻子。

马盖斯沃答辩时辩称，他离开时坎内睁着双眼并在大口喘气，他以为对方还活着，没有意图要杀害她。

不过，司法委员符晓平不接受被告的说辞，认为他在掐死者的颈部和用枕头捂着她的脸是为了置她于死地。

案件展期至下个月2日下判。

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