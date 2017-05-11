酷航下月将开通新加坡-雅典直飞航线

本地廉价航空公司酷航下个月正式启用从我国直飞希腊雅典的长途航线，并计划扩大长途航线网络，希望2020年之前能够经营至少三四条长途航线。

作为开拓长途航线市场的第一步，酷航（Scoot）向美国飞机制造商波音（Boeing）公司订制四架装有机组休息舱的波音787-8型梦幻客机，未来推出的长途航线一律采用新客机，包括前往雅典的新航线。

与酷航目前使用的其他14架787型梦幻客机不同的是，新客机的机组休息舱可为机组人员提供专属的休息空间。

波音将在美国当地时间11日上午举办移交仪式，正式将第二架客机移交给酷航。第一架已在上个月移交给酷航，目前用于往返我国与澳洲黄金海岸和墨尔本的航线。其余两架客机则会在年底之前抵达本地。

酷虎航空控股公司总裁李立兴10日上午抵达美国西雅图，准备出席移交仪式。他在受访时指出，新客机作为起点，强烈表示了酷航有意创造专属长途航线网络的意志。“我们不会只有一两个长途航线地点，而是会有多个长途航线。”

李立兴指出，酷航的短期目标是专注在扩大公司的长途航线网络。

他说：“在雅典之前，我们的长途航线网络等于零，因此我们需要在这方面花费不少精力。我们希望长途航线这方面能够有所增长，成为公司网络一大重要部分。”

李立兴也透露，公司目前正在探讨其他长途航线的可能性。他在受询时拒绝透露更多细节，但指出会在今年下半年宣布第二条长途航线，新航线预计今年底投入服务。

不过他强调，酷航的长远计划仍会集中在短途和中途航线，公司超过一半的航班仍会以中短途航班为主。

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