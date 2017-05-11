政府8月起拨36块新农业用地供业者竞标

（联合早报网讯）政府今年8月起分阶段拨出36块新农业用地供业者竞标，生产力将是评估竞标者的主要标准之一，以鼓励农业业者运用高科技，提升我国粮食产量。

农粮兽医局今天公布新农业用地招标详情。第一批让业者于今年8月竞标的是位于梁宙路（Neo Tiew Road）附近的12块土地。这些新农业用地各占地约两公顷，可用来兴建蔬菜农场。政府将在今年10月再拨出三块面积介于1.5到2.3公顷的土地，让食用鱼业者竞标。

政府在2014年宣布收回林厝港62个农场土地，腾出空间做军事用途，多数农场的租约将在2019年底到期。有意继续从事农业工作的受影响业者因此必须重新竞标土地。

除了上述两个阶段，第三批农业用地招标则于明年第二季展开。到时，政府将拨出7块土地供招标，其中3块用于种植蔬菜、两个用于生产鹌鹑蛋，另外两个则归类为牧羊场和牛蛙场等“一般农业”类型。

政府也会从2019年起陆续推出另外14块农业用地。这些农业用地总面积为60公顷，并将成为我国生产自家粮食的主要基地。胡姬花园和观赏鱼场等非粮食生产农场不包括在此轮农业用地竞标内，农粮局表示未来将进一步公布相关信息。

为鼓励业者运用高科技提高粮食生产，农粮局在评估竞标业者时设下四大标准，这包括业者能否取得高产量、创新能力、过去的业绩记录，以及有没有相关经验。

我国目前约有200个农场，根据农粮局定下的目标，我国蔬菜的自供产量应为10％，蛋类30％、鱼类15％。本地出产的蔬菜已超越目标，达总消耗的12％，蛋类和鱼类分别是24％和10％，与目标还有一段距离。

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