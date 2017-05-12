酷航接收装有机组休息舱的新客机

（联合早报网讯）本地廉价航空公司酷航昨天在美国西雅图接收新的波音787-8型梦幻客机，新客机将用在酷航的长途航线，包括当局下个月20日开始飞往雅典希腊的首条长途航班。

酷航在当地时间11日上午与飞机制造商波音公司在西雅图佩恩机场举办移交仪式。与酷航其他目前使用的梦幻客机不同的是，这架客机设有机组休息舱，为机组人员提供专属休息空间。

出席仪式的酷航廉价航空控股总裁李立兴指出，名为“Mous-Scoot-Ka”的新客机标志着酷航扩大机队的新阶段，以更好地为其他地区的航线做好准备。“这包括今年6月开始直飞雅典的航班，以及今年内会公布的另外一个长途航线。”

波音亚太地区及印度销售资深副总裁迪尼西·凯斯卡（Dinesh Keskar）指出，787型梦幻客机的设备将允许酷航在廉价航空业界继续成为游戏规则颠覆者。“另外也能开通可盈利的长途直达航线。”

新客机在早上10时从佩恩机场出发，预计新加坡时间12日下午5时抵达樟宜机场。客机经过一系列检查后，将于下个月正式投入服务。

来往我国和雅典的航线是酷航首个长途航线，也是当局第一条往返亚太区和欧洲的航线，飞行时间长达11小时30分钟。在这之前，酷航最长的航线是来往我国和吉达（Jeddah）的航线，飞行时间为大约9个小时。

设有机组休息舱的客机将用在飞行时间超过10个小时的长途航班。

酷航目前经营23条航线，包括北海道、悉尼和墨尔本等。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅