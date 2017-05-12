44名结霜桥摊贩接受政府援助

（联合早报网讯）受重新发展计划影响的双溪路旧货市场“结霜桥”的摊贩，至今有44人已接受政府提供的各项援助计划。

其中有约半数（23人）已申请搬到市区指定小贩中心的上锁摊位营业，有15人则在社区关怀（ComCare）计划下接受中短期经济援助，3人接受就业援助，另有3人选择到临时跳蚤市场继续做生意。

历史悠久的结霜桥旧货市场将在7月10日结束营业，以让路给未来住宅发展项目。

国家环境局、社会及家庭发展部、劳动力发展局及中区社区发展理事会的六组工作人员，在上月6日至9日到结霜桥与摊贩进行一对一面谈，在四天内与约200名摊贩分享信息。

之后，他们也通过电话或家访，为摊贩提供援助，协助摊贩申请到指定小贩中心或临时跳蚤市场继续做生意，或申请就业和经济援助。

多家政府机构今天联合发表文告透露，在上月面谈期间，有约50名摊贩表示有兴趣租用小贩中心的上锁摊位。

文告指出，尽管小贩摊位需求很高，几乎已全部被租用，当局保留了30多个摊位给这些摊贩申请。此外，他们也可选择参与环境局每个月的摊位投标。

建屋发展局也将在下月推出五间零售店面供招标，下来三个月也会有20个设于组屋底层的小店，让摊贩投标经营迷你市场或便利店。

当局早前宣布，在上世纪七八十年代获颁准证能继续在结霜桥营业的11名旧货商，能以受津贴租金到指定小贩中心做生意。他们首年可免租金，第二年则有50％受津贴租金回扣。

另外，有约20名摊贩表示有意到临时跳蚤市场营业，环境局选定了七个跳蚤市场供摊贩选择。

约有70名摊贩则表示在结霜桥结束营业后，不需要当局提供任何援助。

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