本地大学首次遭复杂且持续性网络攻击

（联合早报网讯）本地首次出现针对大学的复杂且持久性的网络攻击，攻击者相信是有意盗取大学网络内与政府或研究相关的资料。

新加坡网络安全局（CSA）和教育部今天发布联合文告，指新加坡国立大学和南洋理工大学分别于上个月11日和19日发现各自的网络系统遭入侵。

国大当时聘请外来顾问来提升校内的网络安全系统，并在评估过程中发现网络被入侵。南大则是通过定期例常检查发现网络袭击的现象。

两所大学发现网络遭入侵后都通报网安局，该局也协助大学展开调查，以及采取应对措施来减轻攻击所能带来的影响。

调查显示，两起网络攻击都属“高端持续网络威胁”（Advanced Persistent Threat），这指的是特定组织展开持续许久的复杂和多方位网络攻击，目标一般是私人企业、政府部门、电网或通讯网络等关键基础设施，以及国家安全系统等。

文告说：“（这些网络攻击）是精心策划的，并不是一般黑客的攻击行为。”

文告指出，攻击者想盗取的相信是与政府或研究相关的资料，而并没有证据显示与学生相关的资料是盗取目标。

文告也说，两所大学的正常运作都不受影响，学生的个人资料没有被盗取，这包括入学和考试资料。“大学的网络系统与政府的网络系统是分隔的，两起高端持续网络威胁的影响似乎相当有限。”

据了解，没有机密性的政府资料在这两起攻击中被盗取。

网安局和教育部表示，当局与受影响大学都无法针对事件提供更多详情，因为这可能影响两所大学额外防御和预防性措施的有效性。

网安局局长许智贤说：“我们知道（网络袭击）是谁发起的，也知道他们想盗取什么，但基于运作上的安全考量，我不能透露更多详情。”

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