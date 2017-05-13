尚达曼获颁职总荣誉奖章

（联合早报网讯）今年劳动节最高荣誉奖章颁发给副总理兼经济及社会政策统筹部长尚达曼，以肯定他对职工运动的卓越贡献，以及他对推动国人终身学习和打造更包容社会的坚持。

全国职工总会今天下午在劳动节常年颁奖仪式上公布，象征工运最高荣誉的奖章将颁给尚达曼。职总上一次颁发荣誉奖章（Medal of Honour）是在2014年，当时是副总理兼国家安全统筹部长张志贤和卫生部长颜金勇共享这份殊荣。

职总在表扬状中指出，我国许多支持员工就业的全国计划，主要推手都是尚达曼。这包括政府在全球金融危机期间推出的雇用补贴计划（Jobs Credit Scheme），以及为鼓励雇主雇用年满55岁年长员工而推出的特别就业补贴（Special Employment Credit）。

“不管是过去领导教育、人力与财政等不同政府部门，或是现在担任副总理，负责统筹国家经济及社会政策，尚达曼令人印象最深刻的是，他一直都致力于将新加坡打造成一个更包容的社会。”

近期，尚达曼也领导推行“技能创前程”（SkillsFuture）全国计划，为国人开拓更多终身学习的新管道。

表扬状中说：“在实施这一系列措施时，副总理尚达曼一直非常关注员工是否能从经济转型中获益……对于职工运动，他的贡献非常广泛与多元，他努力发扬劳资政精神，也推行了许多全国计划，改善员工生计。”

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