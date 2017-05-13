尚达曼：企业不换“高速档”将影响员工整体工资

（联合早报网讯）要维持工人收入的持续增长，我国必须摆脱目前一些企业仍安于低速前进的“双速经济”处境。副总理兼社会及经济政策统筹部长尚达曼提醒说，如果大部分企业在转型过程中不及时“换档”，驶上快车道，员工整体工资将陷入停滞，低薪工人尤其会受影响。

全国职工总会今天将象征工运最高荣誉的荣誉奖章（Medal of Honour）颁发给尚达曼，肯定他长期以来对职工运动广泛与卓越的贡献。

配合奖章的颁发，职总周报（NTUC This Week）本周也刊载尚达曼的专访，访问于上个月11日进行。

尚达曼是在被问及他对我国经济与就业前景是否有一些担忧时，在专访中提到”双速经济“（two-speed economy）的概念。他指出，维持工人收入增长将是新加坡下来最主要的经济挑战，而要达到这个目标，各行各业都必须接受颠覆性创新，新加坡必须“跨越目前双速经济的局限”。

他说：“创新不只对企业来说非常重要，要确保有具包容性的增长，也要推动创新。如果能做到这点，我们将能确保大多数新加坡人的薪金持续增长。如果达不到，薪金则会停滞，生活水平也无法提高。”

所谓“双速经济”的格局在我国越来越清晰。尚达曼形容说，在快车道上的企业大多有出口与国际竞争能力，生产力维持在高水平，也意识到自己必须随时应对新挑战，但有三分之一的企业还在低速车道上行驶，这些大多是国内产业，它们在适应改变时比较慢，生产力也比较低。

尚达曼指出，双速经济不是特殊于新加坡的现象，但它会带来另一层问题，即员工工资的悬殊。例如，在许多国家，面向国际的行业一般都能给予员工更好的薪金，确保员工收入有所增长。

他说：“在每一个社会里，总会有一些企业还以低速档前进，只要能生存下去，这些企业可能也满足于维持现状。但如果绝大部分支持着经济发展的企业都困在低速档状态中，整体工资不会有太多增长，低薪工人的工资尤其不会见起色。”

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