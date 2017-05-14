骨痛热症病例可能随天气转热回升 马善高吁请民众做好防蚊工作

（联合早报网讯）尽管今年以来的骨痛热症病例比往年同期来得少，但随着下个月至10月天气更炎热，病例可能会回升，国家环境局吁请民众继续保持警惕，防止伊蚊滋生。

环境及水源部长马善高今天在“淡滨尼天地”（Our Tampines Hub）启动今年的“全民灭蚊运动”（Do The Mozzie Wipeout）时说，根据环境局的监控行动显示，本地的埃及伊蚊（Aedes aegypti）数量仍维持在高水平，民众对防蚊工作不能掉以轻心。

环境局去年初曾警告说，去年的骨痛热症病例可能突破3万起，疫情后来比当局预测的情况来得好，去年全年病例约1万3000起，比预估病例少超过一半。

马善高指出，尽管病例自去年底以来，维持在较低的水平，但6月至10月一般是伊蚊滋生的高峰期，民众应该继续留意住家环境和伊蚊滋生的情况，抑制骨痛热症的传播。

另一方面，国家环境局去年10月起展开为期六个月的小规模沃尔巴克氏菌（Wolbachia）实地研究，将在本月底结束。当接下来局将分析研究收集到的所有数据，预计今年内正式展开以沃尔巴克氏菌抑制伊蚊滋生的试验。

上述小规模研究是为了解带菌雄蚊在我国都市环境中的生存情况。带菌雄蚊和雌性伊蚊交配后产下的卵不会孵化，理论上有助于抑制伊蚊数量。

环境局是在布莱德岭、义顺东及淡滨尼西一带，定期释放带有沃尔巴克氏菌的雄性伊蚊。当局今年2月公布，这项调查的初步结果令人鼓舞，初步数据显示，其中一个试验地点的埃及伊蚊卵存活率降低约一半。

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