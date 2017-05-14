勒索病毒入侵购物商场的电子指南

（联合早报网讯）

席卷全球的勒索病毒在本地成功入侵至少一家购物商场和一家零售店的电脑系统。专家建议遭攻击者不要支付勒索金，以免得不偿失。

全球约100个国家的电脑系统过去几天遭名为WannaCry的勒索病毒（ransomware）攻击。病毒主要针对使用微软视窗系统的电脑，遭入侵的电脑会立即被锁码，用户须按黑客指示，支付300至600美元（420至840新元）的数码货币比特币（Bitcoin）才能解锁。

尽管我国的政府机构和关键信息设施没有受影响，但有公众在互联网上分享他们目睹中峇鲁广场的电子告示牌，以及乌节中央城服饰店Desigual所摆放的电子显示屏出现遭勒索病毒成功入侵的勒索画面。

中峇鲁广场由管理公司AsiaMalls经营。该公司负责中峇鲁广场、亮阁和后港坊的总经理萧建伦答复《联合早报》询问时证实，中峇鲁广场的电子指南服务遭入侵，而公司13日约下午5时得知情况。电子指南服务由第三方供应商提供，供应商的其他电脑系统已与电子指南断开连接，供应商也已安装安全补丁（patch）。

她说：“我们预料不会有其他方面的影响，因为电子指南原本就和AsiaMalls商业网络分开运行。我们将与供应商继续观察情况，也会保持警惕以免日后再次发生类似事件。”

她透露，电子指南没有储存机密资料，因此公司没有支付任何勒索金。

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