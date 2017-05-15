陈庆炎总统主持国际海事检阅大会

全球安全局势日益复杂，拥有良好装备及强大作战能力不足以让一个国家应对多变的安全挑战，与各国合作才是取得和平稳定的关键。

配合我国海军部队今年成立50周年，海军今早举行大型海事检阅大会，邀来多国军舰停泊本地海域，以盛大且别具意义的方式为部队“庆生”，同时重申各国海军部队间的友好关系。

陈庆炎总统今早在会上致辞时说，新加坡作为一个以贸易为主要命脉之一的环海岛国，须靠自由的海上贸易活动取得经济繁荣与进步，海军因此为我国存亡扮演关键角色。

他说：“多数安全威胁已逐渐跨国化，没有一个国家能独自应付这些威胁。要确保海事活动的稳定和安全，与各国海军合作是关键……多国海军派遣军舰前来我国参与检阅大会，体现了我国与各国建立的友好关系。”

来自世界20个国家的28艘海军军舰为国际海事检阅大会，整齐停泊在樟宜海军基地以及附近水域。

其中包括美国斯特雷特号（USS Sterett）驱逐舰、中国黄山号（CNS Huangshan）护卫舰、日本出云号（JS Izumo）护卫舰，以及澳大利亚巴拉瑞特号（HMAS Ballarat）巡防舰等。

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