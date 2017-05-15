陆交局邀公众为环线第六阶段延长线铁站命名

（联合早报网讯）陆路交通管理局邀请公众为环线第六阶段（Circle Line 6）延长线的三个地铁站命名。

这些地铁站的暂定名称是岌巴（Keppel）、广东民（Cantonment）和爱德华太子（Prince Edward）站。

公众为这些站所提议的名称应能协助乘客清楚识别地铁站所在处、说明地铁站周围环境的历史与文化意义，而且反映多元种族和多元文化的特色。 不过，地铁站不能以公共建筑或商业及住宅发展项目命名。

公众可选择保留原有的暂定名称，或提出新名称，并以简单的文字解释建议名称的原因。

从即日起至6月18日，有兴趣参加命名建议者可上网http://www.lta.gov.sg向陆交局提出建议。

陆交局会收集并筛选符合条件的名称，再将入围名单提交给街道与建筑名称局获得批准。当局今年也会举办投选活动，确认地铁站的最终名称。

环线第六阶段延长线约长四公里，将耗资约37亿元建造，预计2025年建成，到时环线将延长至40公里，共33个地铁站，其中12个是转换站，方便乘客转搭其他地铁线。新增建的三个地铁站将把南部最尾端的两个转换站之间的“缺口”连接起来，成为名副其实的“环线”。

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