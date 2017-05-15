即时：印度版“杨寅案”下判

（联合早报网讯）老医生生前把数百万元“赠予”与她非亲非故的建筑工人和工程师，高庭认为老医生当时已失智无法作出正确判断，下令两人归还300万元“礼物”。

弗蕾达保罗（Freda Paul）过去曾在新加坡中央医院担任儿科医生，也是新加坡大学医学院儿科系的副教授。她2016年8月过世，享年87岁。

她在世时原本和智障妹妹住在如切海格路（Haig Road）的洋房，并在2000年前后认识在附近工地工作的建筑工人佩鲁马尔和工程师戈帕尔。当时弗蕾达雇用了一名来自斯里兰卡的女佣坎蒂玛蒂。

弗蕾达在2009年以1540万元把海格路洋房卖掉，再以240万元买下锡兰路半独立式洋房。当时已失智的她受女佣、建筑工、工程师和处理洋房房地产交易的女经纪不当影响，在2010年初和2010年7月，把三分之一的卖房收益当礼物派给他们。

女佣和建筑工各分得200万元厚礼，建筑工的印度籍工程师主管也分得约100万元，连女经纪也得到50万元。

弗蕾达的两名远方亲戚——菲立惹耶勒南高级律师和乔舒雅医生，得知此事后，前年入禀高庭展开诉讼行动，要女佣等人归还550万元厚礼，列出老妇卖房收益、送礼和付款清单。

由于女佣选择不抗辩，诉方在案件开审前申请缺席裁决，获判胜诉。房地产经纪则已在开审前跟诉方取得和解。

案件经过审讯后，高庭司法委员王少凌今天下令建筑工人和工程师归还所得的约300万元。司法委员认为，弗蕾达当时已经失智，她在2009年12月接受精神科医生检查时，甚至无法回答简单的数学问题，也记不清楚日期。

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