本地关键信息设施未受勒索病毒入侵

（联合早报网讯）本地过去几天有数家商场和零售店的电脑系统遭勒索病毒入侵，但新加坡电脑紧急反应组指出，截止今天下午，仍未接获任何关键信息设施受到影响的消息。

新加坡网络安全局属下国家网络事故应变中心主任陈学豪指出，截至下午5时，共有三家企业机构和公众拨电给新加坡电脑紧急反应组（SingCERT）询问关于WannaCry勒索病毒的防范措施。

他说：“为了扩大援助渠道，我们也已跟互联网服务供应商（ISP）新电信和星和合作，受影响的新电信和星和客户可联系他们的ISP寻求援助。”

陈学豪指出，商家和公众可上网www.csa.gov.sg/singcert获知更多关于WannaCry勒索病毒的相关信息。网安局呼吁受影响的企业机构或公众，可电邮至singcert@csa.gov.sg或拨热线63235052求助。

《联合早报》昨日报道，席卷全球的勒索病毒在本地成功入侵至少一家购物商场和一家零售店的电脑系统。中峇鲁广场的电子指南服务遭入侵，乌节中央城服饰店Desigual所摆放的电子显示屏则出现遭勒索病毒成功入侵的勒索画面。

网安局会继续密切留意情况，并与重关键信息设施紧密合作，观察他们的反应和应对能力。

网安局正在追踪其他情报来源，也已向受影响的企业机构和公众提供援助。

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