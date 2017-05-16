我国海军部队将添购两艘新潜艇

为进一步提升我国海军部队的能力，加强对海域与海运线路的保护，国防部将添购多两艘为我国定做的新潜艇。

国防部长黄永宏医生今早为第11届亚洲国际海防展览及会议（IMDEX Asia）主持开幕仪式时宣布以上消息。

国防部曾在2013年与德国蒂森克虏伯集团海事系统公司（ThyssenKrupp Marine Systems GmBH）签署合约，首次购买两艘为我国量身定做的Type 218SG潜艇。

国防部此次添购的两艘新潜艇也属相同型号。

黄永宏透露，2013年购买的两艘潜艇正如期建造，预计分别于2021年和2022年移交我国。最新添购的另外两艘则预计在2024年后交货。

他指出，随着亚太区海上贸易的增长，澳大利亚、中国、印度和亚细安国都强化了各自的海军部队，以保护国家利益。

“新加坡海军部队必须与亚洲其他的海军同步发展，才能有效运作。”

他说，四艘Type 218SG潜艇将来投入运作后将能相互配合，提升我国保护海运线路的能力。

新购潜艇将取代我国海军的旧潜艇。“这是新加坡海军部队推动现代化的另一重要步骤。”

此外，黄永宏也谈到了保持公开海运线路的重要性。“（亚洲国家周围的）海域是具战略性的，长久下去也会如此……海运线路必须保持开放与稳定，让大家使用。这些线路是全球共享的，（亚洲国家）与利益相关者都必须共同维护。”

他指出，维护海运线路的关键在于各国间须相互对话与合作，以及制定各国都可接受的规则。

另外，黄永宏也呼吁国家之间应建立更多合作平台，以更好地对抗恐怖分子和海盗等海上安全威胁。

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