国家美术馆本周六推出首届儿童双年展

(联合早报网讯)从本周六起,国家美术馆将转变成为巨型的虚拟实境玩乐区,家长与孩童可通过多个互动性艺术品和趣味艺术活动,展开一场独特的艺术之旅。

国家美术馆将从这个星期六至10月8日,首次举办国家美术馆儿童双年展(Gallery Children’s Biennale),与来自不同国家的艺术家合作展出10个崭新的互动性艺术品。

双年展策划人陈书滢指出,以“梦想与故事”为主题的双年展让家长有机会鼓励孩童培养对艺术的兴趣。

她说:“艺术能促进想象力、情感,捕捉到文化价值和表达理想。每个人都有梦想和想说的故事,因此我们想通过这次的展览刺激访客的感官,通过梦想与故事的主题允许他们表达思想和情感。我们希望孩童和童心犹在的人们能够从艺术作品中获得启发。”

其中一项艺术品是由本地知名视障艺术家庄心珍呈现的木质雕刻画。访客可通过不同的雕刻画体验到创作者想表达的不同情感,孩童也可将纸放在雕刻画上,将雕刻品的不同纹理和图案画下来。

另外一项是由日本艺术团队teamLab设计的艺术品,访客可走进一间充满不同颜色的气球,气球一旦被拍打后就会变色,也会发出不同声音,刺激访客不同的感官。

值得一提的是,面向年纪较小访客的吉宝美术教育中心也首次进行更新,展出全新的艺术品。其中一项名为“The Blue Who Swims All This Way”的艺术品以海洋为主题,让访客通过聆听海洋的声音、触摸雕刻品和观察一系列颜色摆设等体验大自然。

与此同时,美术馆也会在双年展期间举办多项工作坊、电影放映会和导览活动。儿童双年展将从本周六早上10时正式开放,入场免费。

