客工涉嫌在麦里芝蓄水池公园强奸女子 案件今天开审

（联合早报网讯）客工涉嫌持刀把一名女子虏进麦里芝蓄水池公园的丛林中两次强奸她，警方案发后出动辜加警察确认事发地点和找出被丢弃的刀子。

来自孟加拉的被告帕莫尼克·利通（24岁）被指在2015年2月8日约下午1时45分至3时35分之间，在麦里芝蓄水池公园罗尼走道（Lornie trail）附近强奸一名女子。中国籍受害人案发时39岁，来新工作多年。

案件今天开审，利通共面对六项控状，控方以其中四项进行审讯，两项暂时搁下。

根据控方的开庭陈词，事发当日下午约1时45分，利通涉嫌在罗尼走道上拦下独自在运动的女子，要求对方与他发生关系。控方指，女子拒绝后利通便把刀子架在对方脖子上，捂着她的鼻子和嘴巴，将她带到丛林里。

利通被指在强奸女子后，要对方为他口交。他完事后扔掉刀子离开，女子这时打电话向男朋友求助，她同日傍晚报警。

警方当晚调派辜加警察到公园去找出案发地点，隔天寻获刀子。化验显示，在事发地点找到的纸巾以及女子的衣服、内裤、阴道和口里都有利通的精液，刀子上也有他的DNA。

没有律师代表的利通虽不否认曾到过麦里芝蓄水池公园，但辩称没有走到罗尼走道，也不知道刀子的存在。

女子上午已在清堂的情况下开始供证。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅