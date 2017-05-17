政府将投入更多资源发展增材制造业

（联合早报网讯）制造业技术演变迅速，政府将继续投入资源推动先进制造科技的发展，同时鼓励本地研究所与业者合作以提高企业的创新能力，从而开创新商机。

贸工部长（工业）易华仁今天早上为3D Metalforge增材制造中心的开幕仪式致辞时说， 增材制造（Additive Manufacturing）业是获得政府的“研究、创新与企业2020计划”（简称RIE2020计划）支持的一个重要领域。全球增材制造业营收从2013年的30亿美元（约42亿新元）上翻一倍到2016年的60亿美元，这显示该领域能协助本地精密工程业者迈向高产值制造业，从这类数码制造科技获益。

他说：“要从增材制造技术获得利益，本地企业必须持续提高创新能力，并同这个生态系统的其他利益相关者合作。”他举例，3D Metalforge公司的姐妹公司3D Matters，就在去年向新加坡科技研究局取得三维金属打印技术，进而开设专门采用这类技术制造产品的3D Metalforge公司。

今天开幕的3D Metalforge增材制造中心（Additive Manufacturing Centre，简称AMC）位于科学园路(Science Park Rd)，能为油气、海事、精密工程和建筑业者，制作金属零件或生产少量产品。

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