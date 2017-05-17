青年饲养刺猬和拒出示身份证 被罚2200元

青年在电子购物平台以700元出售刺猬，结果被接获媒体通报的农粮兽医局人员乔装成买家引蛇出洞。他落网后，当局在他家中搜出另外四只刺猬。他星期三下午被罚款2200元。

农粮局今年1月10日接获《新明日报》通报，知道有人在电子购物平台以700元售卖刺猬。农粮局于是联络卖家询问，并在隔天接到赖米特耶（Raymi Thye）的短信，双方同意在第二天，即1月12日，在勿洛地铁站交易。

赖米特耶星期三承认，没按照农粮局人员指示出示身份证及非法饲养野生四趾刺猬（four-toed hedgehog）各一项控状，并同意其余四项非法饲养刺猬的控状交由法庭下判时一并考虑。他被罚款2200元。

主控官叶德川在庭上披露案情说，农粮局人员在今年1月12日引蛇出洞，乔装成买家与赖米特耶见面。后者亮出一只收在塑料盒里的刺猬。农粮局人员在交易时表明身份，并要求赖米特耶出示身份证，但后者拔腿就跑。然而，他被农粮局人员追上，之后带领他们到他的住家。

农粮局于赖米特耶的住家，起获另外四只四趾刺猬。

主控官促法庭对赖米特耶施加至少1800元罚款，今天满25岁的赖米特耶求情时则以经济拮据为由，要求法庭轻判。

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