樟宜机场集团：基于安全考量才关闭T2

（联合早报网讯）樟宜机场第二搭客大厦昨晚因火患而首次关闭近五个小时，樟宜机场集团受询时强调，之所以在机场最繁忙的时段关闭第二搭客大厦，最重要的考量是要确保所有人的安全，同时减低对乘客造成的不便。

对于有受影响的乘客申诉在第二搭客大厦（简称T2）关闭后，迟迟无法掌握有关航班的最新信息，樟宜机场集团表示，下来将会同合作伙伴进行详尽的检讨，以从此次经验中学习。

这包括更好地管理把一个搭客大厦航空运作转移到另一个搭客大厦的复杂情况，以及如何向乘客传达信息及照顾到他们的需求等。

樟宜机场集团今晚答复《联合早报》询问时也进一步透露，昨晚火患发生后的情况。

昨天傍晚约5时40分，T2五楼一个放置冷气器材的房间不知何故发生火患，导致通气孔冒烟，启动了火警。

发言人说，浓烟很快扩散开来，机场紧急服务部门主管在约6时10分下令疏散人群，以保护群众的健康和安全。

当局也安排在过境厅的乘客疏散到停机坪上，等待机场工作人员的指示，并提供食水给乘客，需特别援助的乘客如孕妇和年长者则被安排到休息处。

发言人透露，原先的计划是让乘客留在停机坪，直到T2证实安全后，才让他们回到T2搭飞机或领取行李。

但当时的情况不稳定，后来当局得知T2需更长时间才能恢复运作，于是便同航空公司、地勤服务公司和政府机构合作，把所有起降航班转移至T3。

发言人说：“这是管理T2这么多航班的最好及最安全的选择。过后我们调动所有资源，包括在樟宜东建造工程的承包商的车辆，把所有乘客从停机坪载到T3。”

该集团指出，昨晚有许多机场工作人员留下来漏液协助乘客，樟宜机场在傍晚6时至凌晨3时共处理了308趟航班，有将近5万5000名乘客起降。

当局也再次为事故对乘客造成的不便致歉，并感谢乘客给予的耐心。

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