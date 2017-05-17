东海岸路I12 Katong购物商场发生火患

东海岸路的I12 Katong购物商场昨晚发生火患，所幸无人伤亡。

根据新加坡民防部队的面簿贴文，失火地点是该购物商场一楼一个单位。民防部队使用两支水枪灭火，约11时30分，火势已受控制。

一名不愿透露姓名的店员向《联合早报》记者透露，约9时25分，他在店里听到火警响起，跟着闻到烧焦味。店里的顾客事后快速离开，保安人员过后也让他们疏散到商场外。

网上视频显示，商场入口处可见烟雾冒出，商场外也聚集不少公众围观。

据记者观察，民防部队人员约11时15分便开始带领车主回返商场停车场取车。

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