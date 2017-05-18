国庆庆典和预演门票下周二开放申请

（联合早报网讯）今年8月9日国庆日庆典，以及两场在7月22日和29日的预演门票，将从下周二（23日）起开放让所有公民和永久居民申请。

今年的国庆庆典回到滨海湾浮动舞台举行。国防部长黄永宏医生星期四中午在面簿上发贴文说，由于滨海湾浮动舞台的座位较少，因此2017年国庆庆典筹委会决定增加一场预演。国庆日当天加上两场预演以及三场国民教育演出，将让约15万名国人有机会在现场观赏庆典演出。

有意索取门票者可以通过发送手机短信、国庆网站以及AXS多媒体服务站与自动邮政服务机（SAM）提交申请。

通过短信申请者，需依顺序注明下列资料：<身份证号>空格 空格<门票数量>，然后发送至8240-0050。

公众也可上国庆网站（https://www.ndp.org.sg）、AXS和SAM服务机，根据屏幕上的指示完成申请步骤。

每人可申请两张、四张或六张门票，申请门票数额越少，抽中机会越高。门票不以先到先得的方式申请。

每人只限申请一次，如果申请次数超过一次，电脑系统只会抽选最后一次的申请。去年获得国庆门票的申请者不能参与今年的索票活动。

申请门票的截止日期为6月4日（星期天）。成功获得门票者将在6月26日（星期一）至7月3日（星期一）之间接获通知，之后可在7月7日（星期五）至9日（星期天），或14日（星期五）至16日（星期天）这两段期间，到新加坡国家美术馆领取门票。

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