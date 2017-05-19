麦里芝强奸案 客工罪成判监17年鞭24下

涉及麦里芝蓄水池强奸案的孟加拉籍客工，今天（5月19日）被判坐牢17年和鞭打24下。

建筑工人帕莫尼克·利通（24岁）星期二开始受审，今天被裁定严重强奸、性侵和虏拐四项控状罪名成立，另外两项偷窃和蓄意伤人罪则交由法官下判时考虑。遭强奸的女子（41岁）来自中国，在本地工作多年。

女子于2015年2月8日下午约1时45分至3时35分之间，到麦里芝蓄水池公园运动时，遭利通持刀拖入丛林中两度强奸。

没有律师代表的利通在答辩时坚决否认身上带着刀子，也未与女子有肢体接触。他称2015年2月8日下午，他在麦里芝蓄水池公园时遇见女子，跟着对方走进丛林里。他想吓吓对方便大声叫喊，女子就这样被他吓死了。

高庭法官朱汉德下判时说，被告的辩词让人无法理解，若他说的属实，那这就是世界上首个灵异审讯，因为女子并没有死，几天前还上庭供证。

主控官陈玮玲副检察司针对刑罚陈词时指，被告利通的行为鲁莽，不顾受害人的安危，他在强奸对方时使用的力道之大，对方痛得大叫，之后还试图用挖出阴道中的精液。

这起案件也是最高法院上诉庭上个星期针对强奸案公布新的判刑框架后，首个下判的案件。

2015年2月8日下午约1时45分，女子独自运动时遭利通拦下要求跟她发生关系。利通被拒后，拿出折刀抵在她的脖子上，捂着她的口鼻，把她拖入丛林里两度强奸她。

利通在满足性欲后扔掉刀子离开，辜加警察团隔天在丛林里找到刀子，警方根据刀上的指纹确认被告身份。

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