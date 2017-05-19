选举局试行电子选民登记系统

（联合早报网讯）选举局将在未来选举中试行电子选民登记系统，让选民更迅速登记投票，同时减少所需选举官人数。

选举局配合今天下午举行的公共服务卓越奖颁奖礼，在颁奖礼现场向公务员展示这个尚在测试中的新系统。选举局受询时说：“我们计划在未来举行的选举中试行电子登记系统，测试程序和收集反馈。”

在现有程序中，选民到投票站出示证件时，选举官须在选民簿上从众多名字中找出该选民资料，完成登记后，选民才能前往投票。由于是人工注册，过程比较耗时耗力。

有了电子登记系统，选民只需扫描身份证就能完成登记，然后领取选票进行投票。选举局说，目前人工登记过程约10秒，运用电子登记系统后，预计过程会缩短至每名选民2秒。

以上届大选为例，全国约246万名选民到832个投票站进行投票，每个投票站平均有2000多人前去投票。更快速的注册程序有助于缩短选民等候投票的时间。

选举局说，有了电子登记，投票站负责登记工作的选举官人数也能减少，从现有的4人减少至两人。

为确保选民簿不会遭遇网络袭击，影响选举程序，电子登记系统不会连接至任何网络。投票站设计也会改变，将登记与分发选票的环节分开。选民未来完成登记后，可往前到分发选票的柜台领取选票进行投票。

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