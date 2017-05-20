盛港西结合湿巴刹和民众俱乐部的新大楼三年后开始运作

在盛港西区取代芬微坊的全新综合大楼将在2020年下半年投入服务。

盛港西区议员、卫生部兼交通部高级政务部长蓝彬明医生星期六上午在盛港西区11周年庆上受访时，提供这项新发展的进度报告。

《联合早报》去年6月报道，蓝彬明当时透露已获国家环境局的确认，这个新综合社区设施将增设湿巴刹。预计四到五层楼高的新设施也会有民众俱乐部、托儿中心和小贩中心。

新设施坐落在位于盛港西道芬微轻轨站旁的芬微坊（Fernvale Point）旧址，毗邻利达广场（Seletar Mall）的地段。2006年开业、集合湿巴刹、超级市场和咖啡店等的芬微坊自前年4月底正式停业后，盛港西区居民只有利达广场可应付日常饮食和购物需求。

盛港西这个新区最初于2006年形成，原属宏茂桥集选区，之后在2011年划分为单选区，这区的基层事务过去11年都是由蓝彬明主管。

另外一项盛港西区的大型发展是明年如期投入运作的盛港综合医院。

蓝彬明今年3月26日至4月8日通过其面簿专页，让盛港西区居民参与线上投选，选出芬微民众俱乐部的外观设计。

这项投选获得5428名居民参与。今早出席周年庆活动的李显龙总理则揭晓最多居民投选的外观设计。

出席周年庆活动的还包括另外三名宏茂桥集选区议员许宝琨医生、殷丹博士和杰乐·大卫。

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