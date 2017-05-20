陈庆炎总统出访波兰与捷克

（联合早报网讯）陈庆炎总统明天前往波兰和捷克进行七天访问。这是新加坡国家元首首次出访建交近50年的波兰，并第二次到捷克进行国事访问。

外交部今天发文告说，这次访问将凸显新加坡和两国之间日益加深的双边关系。

陈总统从明天至23日访问波兰首都华沙。波兰政府将为陈总统举行欢迎仪式，波兰总统杜达（Andrzej Duda）将同陈总统会晤，并设国宴招待。

陈总统也会分别与波兰上下议院议长会晤，并到无名战士墓献花圈。他也将同旅居波兰的国人聚会。

陈总统接着于23日续程捷克首都布拉格。捷克为陈总统举行欢迎仪式后，陈总统将与捷克总统泽曼（Milos Zeman）会晤，并出席后者设的国宴。他也会与捷克的参议院主席和众议院议长会晤。

此外，陈总统将接受首都市长授予的布拉格城市钥匙，并前往南部小镇克鲁姆洛夫（Cesky Krumlov）一日游，同当地市长会面。

配合总统国事访问，新加坡国际企业发展局（IE Singapore）和新加坡工商联合总会将率领20多家本地企业的代表团前往当地交流，并出席商业论坛。

其中，陈总统将与波兰总统杜达一起为商业论坛主持开幕式。商业论坛由工商会、企发局和波兰信息与外国投资局联合举办。

这次随陈总统访问的包括总统夫人徐美娟、贸工部长（工业）易华仁、总理公署部长兼外交部和人力部第二部长杨莉明，以及国会议员郭献川与孙雪玲。随行的其他官员来自总统府、外交部和贸工部。

陈总统将于本月27日结束访问。他出访期间，总统顾问理事会主席比莱（J Y Pillay）将任代总统。

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