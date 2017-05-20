南大副校长李盛光教授逝世

（联合早报网讯）多年来为本地教育与环境绿化作出贡献的南洋理工大学副校长、国立教育学院前院长李盛光教授昨天（5月19日）疑因心脏病发逝世，享寿65岁，身后留下妻子与一对子女。

他的遗体停柩在位于“教师园”东坡道的住家，星期二上午发引至万礼火化场火化。

南大在今天下午发布的声明中，形容李盛光是教育的“忠实拥护者”，毕生致力于推进本地教育与科学程度。

声明说，李盛光最初从事园艺工作时，在本地公园与环境绿化上扮演领导角色，成功落实了已故建国总理把新加坡打造成花园城市的愿景。

“而作为一名教育家，李教授是一名广受敬重的学者，在改善新加坡老师教育系统上扮演关键角色。”

李盛光早年获得哥伦坡计划奖学金到纽西兰修读园艺科学，后来也于1985年获得新加坡国立大学植物生物科技博士学位。他后来离开公共服务，1991年加入国立教育学院，并于2006年出任学院院长。

在国立教育学院，他除了改善教师教育与培训，也继续钻研植物与农作科技，成功研发气耕法，在热带环境中种植温带蔬菜，其突破性研究成果也引起了国内外关注。

李盛光2014年卸下国立教育学院院长职务，出任南大副校长，长期为新加坡教育献身的他分别于2004年和2011年赢得公共行政（银）奖章和公共行政（金）奖章。

南大学校董事会主席许文辉说：“我们将永远记得盛光，他是教育界杰出领袖，也是多代师生的朋友。他对教育和学习充满热忱，一生过得非常充实。南大社群失去了一位非常特别的成员，我们会永远怀念盛光。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅