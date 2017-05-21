职总赠送婴儿用品礼包

（联合早报网讯）职总平价超市推出婴儿用品配套(FairPrice FairMily Kit），凡在2016年1月至2019年12月出生的新加坡籍婴儿将可获得这个价值多达100元，包含奶粉、纸尿片等婴儿用品的礼包。

家长只需上网站www.ntucgoodstart.sg登记。这项新措施预计每年可让3万5000名婴孩获益，职总将投入多达1400万元推行。

职总上个月也宣布，将送给上述年份出世的宝宝每人价值200元的职总“Good Start Bundle”礼包，当中包括提供宝宝一年免费的职总英康康保双全计划（IncomeShield）保险（家长需申请），以及亲子活动刊物。

总理公署部长、职总秘书长陈振声今早出席职总义跑活动时指出，新的婴儿用品配套FairMily Kit是职总平价合作社支持亲家庭环境的其中一项措施，作为社会企业，合作社要协助年轻家庭，为他们提供适合的产品与服务。谈到如何确保奶粉价格保持大众化时，他表示职总平价超市也在不断开拓奶粉的货源，为家长提供价格大众化且品质良好的奶粉选择。平价超市预计接下来会引进更多奶粉产品，详情届时会公布。

今早在滨海堤坝举行的常年义跑活动共吸引8500人参与，为约2万户低收入家庭筹集价值120万元的食品礼券。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅