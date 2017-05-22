陆路交通管理局在大士西地区推出两条新巴士服务

（联合早报网讯）新巴士服务247号和248号将在下个月18日开始运作，把即将在同一天投入服务的大士西延长线与大士工业区连接起来，让公众在上下班时更快捷便利。

陆路交通管理局今天下午发出文告指出，247号服务从大士巴士转换站开始，会经停大士湾和大士生物医药园（Tuas Biomedical Park），乘客可乘搭该巴士来往大士湾站（Tuas Crescent）和大士连站（Tuas Link）。248号服务则会经停大士生物第二医药园（Tuas Biomedical Park II），乘客可乘搭该巴士来往大士西路站（Tuas West Road）和大士连站。

陆交局也会更改四条现有巴士服务的路线。254号巴士服务不会经停大士湾和大士20道，改成经停先驱路。192号巴士服务则改成经停先驱路和裕廊西62街，不会经停裕廊西63街、大士4连路和大士7道。

与此同时，现有巴士服务256号和258号则会被合并成一条巴士路线。新的258号巴士路线将从裕群巴士转换站开始服务，会经停惹兰阿末伊布拉欣、裕廊西64街和81街。

文告指出，陆交局在调整巴士服务网络时已咨询过裕廊西基层领导以及裕廊和大士工业区的公司，在提升总体通勤经验的同时，尽量减少对现有乘客的不便。

当局将在6月16日举办大士西延长线开放日，乘客可到四个新的地铁站免费试搭地铁，并参与一系列游戏活动。

欲知更多详情者，可上网http://www.lta.gov.sg/或http://www.sbstransit.com.sg/查询详情。当局也会在受影响的巴士和地段贴上相关信息，现场也会有工作人员协助乘客。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅