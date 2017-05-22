政府成立工作小组 应付奶粉价格上涨问题

（联合早报网讯）政府将成立工作小组，应付本地配方奶粉价格上涨的问题。

国家发展部兼贸工部高级政务部长许宝琨医生今天傍晚通过面簿贴文宣布上述消息。

他说，他将领导该工作小组，在今年内实施主要应对措施。

他指出，工作小组的首要任务是收紧有关配方奶粉标签与广告的条例、促进更多种配方奶粉的进口、提高公众意识，以及鼓励医院采取优良做法。

除了许宝琨之外，工作小组成员有卫生部高级政务部长许连碹博士、国会议员孙雪玲与拉哈尤·玛赞、以及分别来自新加坡国立大学医院与竹脚妇幼医院的两名高级儿科医生。

许宝琨说，政府机构与医院需要密切合作，才能实施应对措施。

该工作小组是继新加坡竞争局约两周前就本地奶粉供应链发布市场调查报告后成立。

竞争局在报告中提出三大建议，降低奶粉零售市场的门槛，提高价格竞争。卫生部、保健促进局与农粮兽医局已接受竞争局的建议。

许宝琨说，工作小组的工作已经展开，保健促进局下两周会推出活动，帮助家长就孩子的饮食做出明智的选择。

他说，工作小组收到许多有用的意见，包括保健专家有关配方奶粉与哺乳的意见，以及家长分享的个人经验，并会在实施应对措施时，把这些意见考虑在内。

许宝琨说：“我们希望政府实施的措施会迎来更多配方奶粉的选择，让家长在迎合家庭需要做出选择时，能更安心。”

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