今天开盘后可关注的股票

（联合早报网讯） 在国防和科技股的带动下，美国股市周一连续第三个交易日收高。美国总统特朗普首次出访海外便签署了价值1100亿美元的协议，提振市场情绪。

道琼工业指数上扬0.43％，纳斯达克指数攀升0.82％，标准普尔500指数则收高0.52％。

新加坡海峡时报指数昨天下滑0.1％或3.35点，闭市报3213.57点。全场成交量约20亿股，总值约11亿2700万元，上升股225只，下跌股214只。

今天股市开盘后值得关注的股票如下：

1. 普洛斯（GLP）在过去两个月里在日本和中国取得共达18万2000平方米的新租约。

2. 永泰控股（Wing Tai）今早要求暂停交易，公司将在稍后发布重要信息。

3. 天然煤矿集团（Geo Energy Resources）业绩表现不俗，决定寻求股东同意再融资并提前赎回（early redemption）原本在明年1月到期的1亿元票据，这批票据的利息为7％。票据持有人会议将在6月14日上午10时举行。

4. 剑桥工业信托（Cambridge Industrial Trust）截至今年3月31日的2017财年第一季可派发收入，同比下跌9.7％至1310万元。每单位派息（DPU）同比下跌9.7％至1.004分。

营收为2770万元，同比下跌2.2％，净房地产收入（net property income）同比下跌8.4％至1970万元。

5. 同乐饮食集团（TungLok）截至今年3月31日的2017财年全年净利同比下滑30.9％，营收则同比下跌1.2％ 至8510万元。每股盈利（EPS）从0.22分下滑至0.15分，集团没有公布派发股息。

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