雅国：“虚拟实境”科技在教育中有巨大潜能

“虚拟实境”科技在教育中有巨大的潜能，可助提升学习者的学习体验。

通讯及新闻部长雅国博士今早为“资讯通信及媒体商务交流大会”（Infocomm Media Business Exchange，简称imbX）主持开幕仪式时指出，“虚拟实境”（virtual reality）和“扩增实境”（augmented reality）等“沉浸式媒体”（immersive media）科技可用于许多领域，起到促进工作流程及降低成本的作用。

雅国以教育为例，透露资讯通信媒体发展局（IMDA）和本地媒体公司Beach House Pictures合作，在五所小学以虚拟实境试教了“社会知识”（social studies）课，让学生在课室内也能到农场等地方“参观”，从中学习。

这些教学内容都由Beach House Pictures和教育部共同策划。

另外，资媒局也同陈笃生医院和本地科技公司SideFX Studios合作，于本月开始试用沉浸式媒体科技进行临床培训。

雅国认为，相交于传统培训，以沉浸式媒体科技模拟的临床培训更有优势。

“传统的临床培训需要许多资源也非常昂贵，而且也不一定能真实地模拟（临床）情境。”

雅国提到，沉浸式媒体科技是资媒局将致力开发的四项尖端科技之一。

其余三项则是“物联网”（Internet of Things）科技和未来通信基础设施、人工智能和数据科学，以及网络安全。

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