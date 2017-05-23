助缓解人力需求 救护车上将有军事医务兵

本地电召救护车需求不断攀升，为缓解这对紧急医疗团队人手带来的压力，从今年9月起，12名武装部队战斗医务兵将派遣到救护车上帮忙，与民防部队医疗人员合作，应对紧急民事医疗事故。

这项安排将试行三个月，参与医务兵将包括十名全职国民服役人员和两名正规军人。

另外，随着武装部队正检讨如何更灵活调整不同兵种的职务要求，确保更多军人能部署到各个岗位，军医团也在探讨如何调整医务兵职务要求。

这项早前宣布的检讨工作预料最迟年底完成，武装部队下来几年将陆续实施新调整。

国防部长黄永宏医生今早在亚太军事卫生交流会议上指出，这一系列措施都是为应付社会老龄化对我国军事与民事医疗带来的人力挑战。

以救护车电召服务来说，内政部最近透露，我国救护车与紧急治疗服务需求预计每年将增加6%；现有的救护车数量若不增加，将无法有效应付。黄永宏说：“武装部队的主要宗旨是在新加坡面对外部威胁时保家卫国，但让武装部队医务兵有机会应对民事紧急事故，也可提升医务兵紧急医疗护理能力，对武装部队和民防部队都有好处。”

所有派遣到救护车上的武装部队战斗医务兵都将达到现有民防部队医护人员同等的认证要求。

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