《联合早报》微电影《爸爸的表情》获得INMA大奖最佳品牌宣传第二名

《联合早报》微电影《爸爸的表情》获得国际肯定，在第82届国际新闻媒体行销协会（INMA）大奖中夺下最佳品牌宣传第二名，英国《金融时报》在这组别夺得第一名。

INMA国际大会于美国当地时间星期二（23日）晚上在纽约举行。

新加坡报业控股凭《联合早报》微电影《爸爸的表情》在最佳品牌宣传类别的国际／国家品牌组别中获得第二名。

INMA大奖是媒体业的一大盛事，今年就吸引来自36个国家的196家传媒机构提交多达655个参赛作品。

最终只有115个作品脱颖而出，分别角逐20个类别和两个品牌组别的奖项。

比赛评审团由44名来自17个国家的媒体业专业人士组成。

《爸爸的表情》获奖项目的评分标准在于媒体品牌如何通过创新的跨媒体作业，塑造品牌形象。

《联合早报》配合去年7月改版，邀请知名导演彭文淳执导，拍摄微电影《爸爸的表情》。长约10分钟的微电影由Smallshop制作，去年10月10日在星和视界都会台和早报网等平台同步首播。

影片讲述一名年轻女摄影师与父亲相处的故事。剧中沉默寡言的父亲独自抚养女儿，但在女儿记忆中，两人交流不多，父亲一直都是读报的“低头族”。

直到多年后父亲逝世，她才从父亲收集的剪报中，发现父亲的内心和精神世界饱满丰富，意识到不善表达的父亲对自己深深的爱。

《爸爸的表情》出品细腻认真，其制作团队去年也一举拿下新加坡创意圈广告奖的六项大奖，包括年度导演奖和年度制片人奖。

另外，新加坡报业控股在这届的国际新闻媒体行销协会（INMA）大奖中也夺下最佳广告客户市场行销方案第二名和最佳执行印刷广告第三名。

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