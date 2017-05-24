地铁整体可靠度明显提高

（联合早报网讯）本地地铁网络今年首季的整体可靠度明显提高，不论是列车延误多过5分钟或延误超过30分钟的事故都显著减少。

陆路交通管理局中午发布的地铁报告显示，今年首季里，列车平均每行驶35万4000公里发生一起延误超过5分钟的事故，比去年的17万4000公里提高了一倍以上。

陆交局副局长（基础设施与发展）蔡崇庆说：“这已超越（许文远）部长为今年设下的每30万公里一起事故的目标。不过这只是第一季的成绩，我们还要维持这个记录，并尽可能做得更好。”

在五条地铁线中，滨海市区线和东北线的表现最出色，市区线列车平均每行驶103万3000公里发生一起延误超过5分钟的事故，去年每26万公里就有一起。

东北线则是每97万3000公里有一起事故，也比去年的17万4000公里提高超过五倍。

南北线和环线的可靠度也提高近一倍，南北线从去年15万6000公里提高到今年首季29万1000公里，环线则是从22万8000公里提高到45万2000公里。东西线可靠度也改善将近50％，从14万5000公里提高到21万5000公里。

至于列车延误超过30分钟的严重事故，今年首季发生一起，去年每个季度则平均有四起严重事故。

此外，武吉班让和盛港—榜鹅轻轨系统的可靠度也有所改善，每行驶6万5000公里发生一起延误超过5分钟的事故，去年则是每4万9000公里有一起。

陆交局指出，地铁整体可靠度提高，是因为好些重大的基础设施更新工程取得稳步进展，业者也投资改善维修及尽快恢复服务的程序。

针对近来东西线较常发生延误事故，陆交局表示，这条地铁线的列车信号系统提升工程还未完工，供电轨更新工程也在进行中，相信在这些工程竣工后，东西线的列车服务会更可靠。

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