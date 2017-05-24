南北线下周起在平日全天试用新信号系统

（联合早报网讯）地铁南北线的新列车信号系统测试进度良好，陆路交通管理局和SMRT将从下周起，在平日全天试用新信号系统。

陆交局在中午发布的最新地铁报告透露，南北线的新信号系统下周进入下一阶段测试。它估计，新系统需四到六个月的时间才能稳定下来。在这之前，乘客可能会面对列车服务延误，当局将竭尽所能减低对乘客造成的不便。

陆交局和SMRT是从3月28日起，在深夜南北线结束服务前一小时的非繁忙时段里，试用新信号系统。

上月16日起，有关测试扩大到每个星期天全天进行，所穿行的列车也从之前测试的30列增加到55列。

星期天的全天测试原本计划进行两个月，不过由于新系统的运作至今令人满意，当局决定提早展开下一阶段的测试，看新系统是否能承受平日明显较高的乘客量。

陆交局副局长（基础设施与发展）蔡崇庆说，过去约两个月的测试大致顺利，所出现的一些磨合问题包括月台屏门在列车抵站后没有自动开启，以及列车未能准确在月台停靠。

当局将设法解决这些问题，在新系统全面启用后，列车穿行可更频密，繁忙时段的间隔时间可从目前最短120秒，进一步缩短至100秒，使地铁客运量提高多达20％。

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